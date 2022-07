Lazio, Lotito assicura: «Manterrò le promesse fatte a Sarri»

Il presidente della Lazio Lotito prova a rassicurare sia Sarri che i tifosi biancocelesti sul fronte calciomercato

Claudio Lotito, presidente della Lazio, prova a dare serenità all’ambiente dopo un calciomercato che non è ancora decollato del tutto. Le sue dichiarazioni raccolte da Il Messaggero.

LE PAROLE – «Il d.s. rimane al suo posto, come è stato scritto nel comunicato, Igli non ha mai pensato alle dimissioni perché non ci sarebbe alcun motivo. Ora basta polemiche e facciamo parlare il campo. Remiamo tutti dalla stessa parte per fare il salto. Oltre Angelo Fabiani, nei quadri dirigenziali di Primavera e Women entrerà anche mio figlio Enrico. Siamo una grande famiglia e tutti insieme, uniti, regaleremo grandi soddisfazioni al mondo Lazio. Sarri? Io ho già un impegno con lui per due difensori e due portieri. Stop. Un centrale è già arrivato, l’altro arriverà. Manterrò le promesse fatte al tecnico con il quale ho stilato un elenco di top player da cui attingere per costruire una grande squadra».

