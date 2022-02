Lazio, Romagnoli ha detto sì: le ultime

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Alessio Romagnoli avrebbe detto sì alla Lazio: la richiesta del difensore che arriverebbe a Roma a parametro zero

Prende forma la situazione Romagnoli Lazio. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il difensore avrebbe detto sì in un summit blindato ai biancocelesti.

Le motivazioni del suo addio a zero dal Milan sono presto date. I rossoneri sono alla ricerca di un difensore e Botman sembra ormai in cima alla lista di Maldini e Massara. Situazione che può aprirsi sempre più per il ritorno a Roma, sponda biancoceleste, di Romagnoli.