Lazio, Rovella conferma: «Il mio recupero sta andando bene per inizio gennaio dovrei rientrare in gruppo. In Nazionale...»

Rovella sul suo infortunio: «Il mio recupero sta andando bene per inizio gennaio dovrei rientrare in gruppo. In Nazionale…»

Nicolò Rovella, centrocampista della Lazio, ha parlato in occasione della cena di Natale del club, soffermandosi sul difficile periodo vissuto dopo il recente infortunio. Le sue dichiarazioni, riportate dal Corriere dello Sport, hanno messo in luce la voglia di reagire e la determinazione nel tornare protagonista con la maglia biancoceleste.

PAROLE – «Il mio recupero sta andando bene per inizio gennaio dovrei rientrare in gruppo. Sono felice che stia andando tutto bene, ho sofferto tanto e spero di tornare presto in squadra. Questo è stato un periodo tosto, ma ora vedo la luce in fondo al tunnel e sono fiducioso di tornare più in forma di prima!».

NAZIONALE – «Uno ci pensa sempre, ho un buon rapporto con Gattuso, ci siamo sentiti spesso in questo mese, mi è stato vicino, La Nazionale è il massimo per ogni giocatore, come la Lazio per me. Non vedo l’ora di tornare con la Lazio e di provare ad andare a fare i playoff con la Nazionale».

LEGGI ANCHE – Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV

