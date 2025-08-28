Lazio, Sarri vuole la svolta dopo la sconfitta contro il Como: «Credo in voi». Le sue parole

Lazio, Maurizio Sarri vuole la svolta dopo la sconfitta contro il Como in Serie A: «Credo in voi». Le sue dichiarazioni

La pesante sconfitta contro il Como ha lasciato un segno evidente in casa Lazio. Maurizio Sarri, allenatore biancoceleste di origini toscane, conosciuto per il suo calcio organizzato e per la minuziosa attenzione ai dettagli tattici, non ha nascosto la propria amarezza per una prestazione ben lontana dagli standard mostrati durante la preparazione estiva e nelle ultime settimane di allenamenti.

Reduce da un percorso di lavoro iniziato già in ritiro e proseguito con serietà fino all’amichevole contro l’Atromitos, Sarri si è trovato davanti a una squadra irriconoscibile. Persino Danilo Cataldi, centrocampista romano e leader dello spogliatoio, ha definito “indegna” la prova dei compagni, presentandosi davanti alle telecamere con una schiettezza che ha trovato il plauso dei tifosi.

Il “Comandante” – come lo chiamano affettuosamente i sostenitori per il suo carisma – ha fissato un obiettivo chiaro: voltare pagina immediatamente. Sabato 31 agosto, allo Stadio Olimpico, arriverà l’Hellas Verona e, di fronte ai circa 35.000 spettatori attesi, la Lazio dovrà ritrovare una vittoria interna che manca dal netto 5-1 contro il Monza dello scorso 9 febbraio.

Come riportato da Il Messaggero, nel discorso alla squadra Sarri ha guardato negli occhi i suoi giocatori e pronunciato parole dirette: «Non siete quelli visti domenica. Io credo in voi, quindi rialziamoci subito». Un messaggio mirato a riaccendere orgoglio e determinazione, qualità che il tecnico reputa indispensabili per il rilancio.

Obiettivo: reazione immediata

Sarri è consapevole dei limiti della rosa, soprattutto dopo un calciomercato estivo senza innesti di peso. Tuttavia, è convinto che il gruppo possa offrire ben altro in termini di carattere e intensità. L’obiettivo è cancellare in fretta il passo falso di Como e mostrare un atteggiamento capace di far “brillare gli occhi” ai tifosi.

La sfida contro l’Hellas Verona non rappresenta soltanto un test tecnico, ma soprattutto psicologico: un banco di prova per misurare la capacità della Lazio di reagire alle difficoltà e dare una svolta alla stagione. Sarri, come da tradizione, ha già tracciato la rotta: ripartire subito per non perdere terreno in classifica.