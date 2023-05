Lazio, Sarri su Milinkovic: «Se andasse via gratis sarebbe pesante»

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato nel post partita della sfida contro la Cremonese, I dettagli

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato in conferenza stampa dopo la sfida contro la Cremonese.

PAROLE – Futuro? Non lo so in questo momento. Il ragazzo è a scadenza e la società dovrà prendere delle decisione oltre a lui. Se si va a un prolungamento ha un senso, se dovesse andare a zero sarebbe pesante. Bisognerà capire se sarà disposto lui a prolungare. Io non l’ho visto assente, ha avuto momenti di appannamento ma è sempre uscito da momenti no. Ci ha tirato fuori dai guai.