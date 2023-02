Lazio, Sarri: «L’Atalanta se cala fisicamente è una squadra normale»

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Atalanta

SCONTRO DIRETTO – Mi aspetto una partita tosta, fatta da una squadra che si rende conto dell’importanza del momento e della partita. Stiamo avendo una buona continuità di applicazione, poi ogni tanto ci assentiamo per qualche minuto. Ma in questo momento la squadra pensa e sta bene in campo. Dobbiamo togliere questi spezzoni che sono sempre più brevi.

ATALANTA – L’Atalanta se cala fisicamente è una squadra normale, se sta bene ifisicammente è fortissima. Gli attaccanti sono 6, in Europa sono pochi a poterseli a permettere. Il loro modo di giocare è tremendo se sono in condizione, poi se hanno un calo sono normali. Se prendiamo come riferimento l’andata siamo fuori strada, loro hanno fatto una partita normalissima, noi una buona partita.

