Lazio, Sarri: «Io avrei accettato di venire qui in altre condizioni. La scelta era stata fatta e mi sembrava un tradimento tirarmi indietro»

La Lazio torna a sorridere in campionato grazie al netto successo per 3-0 sul Genoa nella quinta giornata di Serie A 2025/26. Al termine della sfida disputata allo stadio Luigi Ferraris, l’allenatore biancoceleste Maurizio Sarri, tecnico toscano noto per il suo calcio offensivo e organizzato, ha commentato la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport.

Sarri si è presentato con il sorriso di chi ha visto la propria squadra dominare in trasferta. Dopo un avvio di stagione altalenante, la Lazio ha mostrato segnali di crescita importanti. Il tecnico ha sottolineato come la compattezza difensiva e il cinismo sotto porta abbiano fatto la differenza contro un Genoa che, pur mantenendo un possesso palla superiore, non è riuscito a concretizzare le occasioni create.

SISTEMA – «Se giochiamo con questa determinazione, possiamo adottare qualsiasi modulo. Non è quello la variabile decisiva. Fa piacere che, in una settimana piena di difficoltà, sia arrivata una prestazione del genere. La vittoria è meritata, forse il risultato è un po’ troppo largo».

COSA HA DETTO DOPO IL DERBY – «Io avrei accettato di venire qui in altre condizioni. La scelta era stata fatta e mi sembrava un tradimento tirarmi indietro di fronte a una difficoltà, soprattutto nei confronti dei tifosi. Abbiamo perso un derby in maniera discutibile e la nostra classifica andava risollevata subito».

SCONFITTA NEL DERBY – «Non dipende dal ruolo che ricopri nel club, ma dal rapporto che hai con i tifosi. Per me è stata dura: ho passato una settimana difficile».

GOTTI – « Era la mia fonte, Luca è un ragazzo molto intelligente, capisce ambenti e situazioni più velocemente di me e aveva quasi sempre ragione, io sono più “animale»

BASIC – «Io con Basic ho parlato chiaro il 31 agosto, rimaneva momentaneamente fuori falla lista ma lo consideravo in rosa. Si è sempre allenato con noi con grande impegno, quello che gli avevo detto si è poi avverato e mi ha fatto piacere la risposta seria. Per lui non era una serata semplice».