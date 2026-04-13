Hanno Detto
Lazio, Sarri sicuro: «Dobbiamo proseguire nella strada intrapresa e dare tutto fino all’ultimo minuto»
Fiorentina Lazio, nel pre gara Sarri è intervenuto ai microfoni di Dazn per analizzare la sfida che si giocherà al Franchi
Nel pre gara di Fiorentina Lazio, Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del tecnico biancoceleste:
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ZACCAGNI – «Al 100% ancora no, però a partita in corso ci avrebbe creato problematiche nelle sostituzioni, vediamo cosa potrà fare».
PATRIC – «Sta facendo bene, ora Cataldi è acciaccato pertanto abbiamo scelto Patric».
STRADA – «A noi non deve interessare, dobbiamo proseguire nella strada intrapresa e dare tutto fino all’ultimo minuto del match senza fare calcoli. Speriamo che la squadra lo dimostri».
ALLENAMENTO – «Ieri l’allenamento è stato faticoso, abbiamo 10 giocatori fermi e l’abbiamo fatto di mattina».