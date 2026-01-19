Lazio, parla Sarri: «Parole su di me? L’ho vissuto bene, non c’è niente di nuovo sotto il cielo laziale»

Sarri, tecnico della Lazio, è intervenuto nel prepartita della sfida della 21ª giornata contro il Como guidato da Fabregas

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, è intervenuto nel prepartita della sfida contro il Como, valida per la 21ª giornata di Serie A 2025-2026. Queste le dichiarazioni rilasciate a DAZN.

PAROLE – «Ratkov è un ragazzo disponibile che deve inserirsi, vediamo a che punto siamo. In panchina abbiamo un primavera per il centrocampo e Dele Bashiru che è rientrato da poco, siamo in emergenza.

Parole su di me? L’ho vissuto bene, non c’è niente di nuovo sotto il cielo laziale, basta sentire le interviste di un anno fa da Auronzo di Cadore».

