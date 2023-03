Lazio, Sarri: «Spalletti sta riuscendo dove non sono riuscito io»

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato prima del fischio d’inizio del match contro il Napoli: le sue dichiarazioni

Ai microfoni di DAZN, mister Maurizio Sarri ha parlato così prima del fischio d’inizio di Napoli-Lazio.

LE PAROLE – «C’è poco da pensare al passato, c’è da pensare a questa partita che è durissima. Mi fanno piacere i complimenti di Spalletti ma lui sta riuscendo in quello in cui non sono riuscito io e gli faccio i complimenti perchè vincere lì è tanta roba. La scelta di Vecino è perchè dimostra di avere grande energia nelle partite e negli allenamenti anche in ruolo che non è suo propriamente il suo. L’atteggiamento deve essere il nostro. Rispetto allo scorso anno dobbiamo scendere in campo e giocare con coraggio e personalità».