Lazio, Sarri vuole Zielinski: possibile uno scambio con Luis Alberto

Maurizio Sarri spinge per l’arrivo di Zielinski alla Lazio: la chiave per la riuscita dell’affare potrebbe essere Luis Alberto

Continua il lavoro di rinnovamento della Lazio sotto la guida di mister Sarri. L’ultima novità, come riportata dal Messaggero, è quella di un potenziale scambio tra Zelinski e Luis Alberto.

L’allenatore dei biancocelesti spinge per l’arrivo del polacco alla capitale. Il Napoli lo valuta 25 milioni, troppi per la Lazio, che può inserire Luis Alberto come contropartita tecnica.