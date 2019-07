Lazio, senti Mendieta: «Vorrei vedere la squadra in Champions» – VIDEO

Lazio, Mendieta indica la strada: «Vorrei la squadra tra le prime quattro in campionato, quindi qualificata alla Champions League»

La Lazio da anni parte con l’obiettivo di raggiungere un piazzamento in Champions League. Le aspettative ci sono sempre, poi a fine campionato il risultato non arriva. Un po’ per colpa stessa dei biancocelesti, un po’ per merito di squadre più attrezzate. L’ultima volta che il club di Lotito ha assaggiato il grande palcoscenico europeo è stato nel 2015, quando fu estromessa ai preliminari.

Per risalire alla partecipazione ai gironi, si deve addirittura risalire fino alla stagione 2007/08. La speranza che questo tabù possa concludersi è vivo nei tifosi, anche in quelli speciali. Come Gaizka Mendieta, che parla così: «Speriamo che la prossima stagione la squadra arrivi in Champions. La vogliamo vedere in alto in campionato».