Lazio, Tare: «Arrivare alla Champions è fondamentale: conta vincere la guerra, non le battaglie»

Le parole del ds della Lazio, Igli Tare nel pre-partita: «Non conta vincere le battaglie, ma conta vincere la guerra: dobbiamo arrivare tra le prime quattro»

Il ds della Lazio Igli Tare ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport prima del calcio d’inizio della partita con l’Atalanta.

MOMENTO DIFFICILE – «Non direi che il nostro è un momento meno brillante: abbiamo approcci sbagliati ai vari momenti della partita, e alla fine incidono sul risultato finale. Basti pensare che tredici punti su diciassette li abbiamo persi contro squadre in lotta per non retrocedere».

SALTO DI QUALITÁ – «È un percorso. Dobbiamo vincere la guerra, non le battaglie: arrivare tra le prime quattro sarebbe fondamentale».