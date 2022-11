Lazio, Tare: «Milinkovic può fare ancora di meglio»

Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ha parlato di Milinkovic-Savic: le dichiarazioni a Mozzartsport

In un’intervista per Mozzartsport, Igli Tare, ds della Lazio, ha parlato così del centrocampista serbo Milinkovic-Savic.

LE PAROLE – «È arrivato da ragazzo e ora è un uomo adulto. Dopo otto anni nel club, per noi è una persona importante e non solo un calciatore. Questo è ciò che apprezzo di più di lui. È molto semplice come persona. Un ragazzo molto umile. Non è mai stato presuntuoso o arrogante. È un ragazzo molto educato. E da giocatore è un’altra cosa… Può fare ancora meglio. Se mai avessi una figlia, gliela darei in sposa. Sono stato abbastanza chiaro? È un ragazzo molto tranquillo. Ha molto rispetto per me anche se lo critico sempre. A volte dopo una partita, quando gioca bene, viene a chiedermelo. Bene o male? Dico sempre che non va bene e poi ride che non sono mai soddisfatto. Gli dico sempre di lasciarsi alle spalle tutto quello che ha fatto. Per continuare a guardare avanti e crescere».