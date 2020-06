Lazio, Tare: «Solo la vittoria per tenere il passo della Juventus»

Lazio, poco prima del fischio d’inizio del match contro il Torino le parole del direttore sportivo biancoceleste Tare

Prima di Torino-Lazio è intervenuto ai microfoni di Sky Sport il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare.

«Siamo l’unica squadra tra le prime tre ad aver giocato tre partite in otto giorni. Dobbiamo essere continui nei risultati per tenere il passo della Juventus. Mettere pressione alla Juventus? Se vinciamo si. Offerta per Kumbulla? Marash ci interessa molto, è una pedina che può fare bene. Ma la trattativa non è chiusa. Milinkovic? Nessun tormentone, per ora nessuna offerta recapitata. Lui sta bene alla Lazio ed è motivato a restare ma nel momento in cui dovesse arrivare un’offerta importante per lui e per noi tutto potrà succedere. Prima raggiungiamo la qualificazione matematica in Champions League e poi faremo tutte le valutazioni, anche sul nostro allenatore e su qualche pedina importante. In ogni caso per tutti la Lazio è diventata un punto d’arrivo e sono molto felice di questo».