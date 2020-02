Lazio, Tare: «Premio Scudetto nei contratti»

Il direttore sportivo della Lazio Tare ha svelato un retroscena relativo ai contratti dei calciatori biancocelesti

Igli Tare ha svelato un retroscena sui contratti dei calciatori della Lazio, in merito alla programmazione della società in ottica Scudetto: «Da due anni che nei contratti dei giocatori mettiamo anche il premio Scudetto. Non è una cosa di oggi dove saliamo tutti sul carro».

«È un lavoro di tanti anni. Per vincere lo scudetto serve la stagione perfetta, serve l’entusiasmo perfetto. Servono tante cose. Dobbiamo stare coi piedi per terra e ogni settimana può cambiare il verdetto. Noi dobbiamo continuare a vincere e questa sera cercheremo di vincere questa partita difficile», ha concluso il direttore sportivo biancoceleste ai microfoni di Sky Sport.