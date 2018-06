La Lazio ed il Manchester United potrebbero concludere più di un affare nella prossima finestra estiva di calciomercato: i nomi del giorni sono quelli di Andreas e Joel Pereira

Il parco giocatori di Josè Mourinho è davvero vasto e tutto da esplorare, soprattutto se davvero Milinkovic-Savic dovesse finire allo United e la Lazio potrebbe ottenere in cambio cash più calciatori. Il club inglese, infatti, ha proposto Andreas e Joel Pereira al direttore sportivo della Lazio Igli Tare. Il primo è un esterno brasiliano con passaporto belga, mentre l’altro è un portiere portoghese che gioca nel Manchester United Under 23.

Le operazioni di mercato, manco a dirlo, come si legge su Il Corriere dello Sport, sarebbero mosse dal potentissimo agente Jorge Mendes, che potrebbe entrare nell’operazione Milinkovic, perchè ora come ora non ci sono collegamenti tra i tre nomi sopracitati. Andreas Pereira era già stato seguito dal ds Tare ai tempi in cui militava, in prestito, al Granada. Per quanto riguarda invece il portiere Joel, siamo di fronte ad un caso di omonimia senza nessun grado di parentela, quest’ultimo è stato proposto anche al Torino, a caccia di un vice-Sirigu, ed alla Fiorentina, che dopo il ritorno di Sportiello a Bergamo è chiamata alla rivoluzione tra i pali.