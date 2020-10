La Lazio esordirà in Champions League contro il Borussia Dortmund di Erlin Haaland: non ci sarà invece Emre Can

La Lazio vista ieri a Genova ha bisogno di un deciso cambio di passo per non fare brutta figura al suo esordio in Champions League dopo tanti anni. Avversaria di serata il Borussia Dortmund di Erling Haaland.

Sarà assente dal temibile 11 giallonero, invece, Emre Can: l’ex Juventus è stato ammonito negli ottavi di finale contro il Paris Saint Germain e salterà la sfida contro la Lazio.