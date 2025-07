Lazio vince al fotofinish contro l’Avellino: Guendouzi decisivo al 92′

La Lazio fatica, ma vince contro l’Avellino: Mateo Guendouzi decide la partita contro gli Arpini nel finale

La seconda amichevole estiva della Lazio di Maurizio Sarri si è chiusa con una vittoria per 1-0 contro l’Avellino, grazie a un calcio di rigore trasformato da Matteo Guendouzi al 92′. La partita, disputata in due tempi distinti per permettere a Sarri di testare l’intera rosa, ha mostrato una Lazio ancora in fase di rodaggio ma capace di trovare la rete nel finale.

Il primo tempo ha visto la Lazio cercare di imporsi, con Mattia Zaccagni e Taty Castellanos tra i più attivi. Proprio Castellanos, al 25′, ha visto annullarsi un gol di testa per un fallo sul portiere. Anche Matías Vecino ha avuto diverse occasioni, inclusa una conclusione di sinistro al 23′ parata da Iannarilli. L’Avellino ha provato a farsi vedere con tiri dalla distanza e azioni in area, ma senza creare pericoli seri per la porta di Mandas.

Nel secondo tempo, Sarri ha operato un massiccio cambio di formazione, confermando solo pochi elementi della prima frazione. Sono scesi in campo, tra gli altri, Provedel, Lazzari, Romagnoli e Pellegrini in difesa, con Guendouzi e Cataldi a centrocampo. Le occasioni non sono mancate: al 49′, un cross di Lazzari per Castellanos non è stato sfruttato al meglio, e al 52′, Vecino ha mancato il bersaglio da calcio d’angolo. L’Avellino ha risposto al 59′ con una punizione di Palumbo, respinta due volte da Provedel. La Lazio ha continuato a spingere, e al 90’+1′ Noslin si è procurato un calcio di rigore. Dal dischetto, Guendouzi non ha sbagliato, siglando il gol vittoria all’ultimo respiro. Il triplice fischio ha sancito la vittoria di misura per i biancocelesti, che tornano a casa con una vittoria, seppur sofferta, dalla loro prima uscita pre-campionato.

AVELLINO-LAZIO 0-1

MARCATORI: 90+2′ Guendouzi rig.

AVELLINO (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti (78′ Marchisano), Manzi, Enrici (62′ Frascatore), Milani (62′ Todisco); Palumbo, Palmiero, Russo; Sounas (62′ Besaggio); Favilli, Crespi. A disp.: Daffara, Pane, Gyabuaa, D’Andrea, Kumy, Armellino, Lescano, Panico, Insigne. All.: Biancolino.

LAZIO (4-3-3) P.T: Mandas; Hysaj, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Vecino, Rovella, Dele-Bashiru; Zaccagni, Castellanos, Pedro. All.: Sarri

LAZIO (4-3-3) S.T.: Provedel; Lazzari, Marusic, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Vecino (62′ Belahyane); Cancellieri, Castellanos (62′ Noslin), Pedro (62′ Basic). A disp.: Furlanetto, Provedel (per P.T.), Pellegrini (per P.T.), Guendouzi (per P.T.), Romagnoli (per P.T.), Noslin (per P.T.), Belahyane (per P.T.), Cancellieri (per P.T.), Basic (per P.T.), Lazzari (per P.T.), Sana Fernandes, Cataldi (per P.T.), Ruggeri, Pinelli, Marusic (per P.T.).