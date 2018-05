Le cinque novità della Champions League 2018/2019

Champions League, le cinque novità per il triennio 2018-2021: dalla quarta sostituzione nei tempi supplementari alle liste dei convocati per la finale, tutte le migliorie

Ci saranno diverse novità, ben cinque in totale, nella prossima edizione della Champions League 2018-2019. Novità che sono state introdotte dall’UEFA e verranno applicate per l’intero triennio dal 2018 al 2021. Ecco quali saranno i principali cambiamenti che verranno introdotti a partire dalla prossima stagione, a partire dalla quarta sostituzione nei tempi supplementari fino ai calciatori convocabili in finale.

La prima novità è l’introduzione della quarta sostituzione: le squadre, durante le partite della fase ad eliminazione diretta, potranno effettua una quarta sostituzione esclusivamente nei supplementari, una novità che non modificherà le altre tre sostituzioni. Eccezionalmente per la finale, poi, saranno 23 i calciatori convocabili dalle due squadre, invece dei 18 di tutte le altre partite. In questo modo saranno ben 12 i sostituti in panchina, invece dei classici 7, per le finali in questione. Le altre novità riguardano gli orari delle partite, ore 21, mentre durante ciascuna giornata due gare di martedì e due di mercoledì inizieranno alle 18:55. Le squadre che accederanno direttamente alla fase a gironi saranno 26, dunque sono solamente sei i posti messi in palio dalle qualificazione. Infine, le liste Champions: un club potrà inserire in rosa tre nuovi calciatori nella presentazione della ‘seconda lista’, successiva alla fase a gironi.