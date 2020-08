Le prime pagine in Spagna sono dedicate interamente al Barcellona e alla situazione davvero complicata in casa blaugrana

I giornali spagnoli in edicola oggi dedicano ampio spazio al Barcellona e a quanto sta accadendo in casa azulgrana. Si parla del nuovo allenatore della squadra, ma non solo: serve un cambio totale per poter tornare a dominare il calcio europeo.

Spazio anche alla sconfitta del Manchester City di Guardiola, che può cambiare gli equilibri anche in casa Barcellona. Non è escluso a priori un ritorno del figliol prodigo per ricostruire la compagine catalana.