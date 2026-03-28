Leao Milan, rientro programmato con Allegri: definito il piano che lo riporterà a Milanello nei prossimi giorni

Leao Milan, percorso di recupero concordato con Allegri: stabilita la data del ritorno a Milanello. I dettagli

Rafael Leao è pronto a riprendersi il Milan. Dopo la sconvocazione dalla Nazionale, l’esterno portoghese ha ottenuto il via libera dal club per rientrare in patria e sottoporsi a terapie mirate, necessarie per risolvere il fastidioso problema all’adduttore destro che ne sta condizionando le prestazioni. Un passaggio obbligato per ritrovare brillantezza e continuità.

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Secondo quanto raccolto da Milannews24, il numero 10 rossonero tornerà in Italia mercoledì pomeriggio, quando a Milanello riprenderanno gli allenamenti collettivi. La sua tabella di marcia è stata favorita dalla scelta di Massimiliano Allegri di concedere tre giorni di riposo – domenica, lunedì e martedì – ai giocatori rimasti a disposizione durante la sosta, permettendo così a Leao di completare il programma personalizzato in Portogallo.

Il mini-stop si inserisce perfettamente nel piano del tecnico, che punta ad avere un Leao pienamente recuperato in vista della sfida scudetto contro il Napoli, in programma lunedì 6 aprile al Maradona. L’obiettivo è chiaro: riportare l’attaccante al 100% per il rush finale della stagione 2025/26, quando il Milan avrà bisogno della sua esplosività per inseguire il titolo.