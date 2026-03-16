Leao furioso al momento della sostituzione: ecco cosa ha provocato la reazione del numero 10 rossonero! Il retroscena

Leao Milan, tensioni dopo la sostituzione all’Olimpico: svelata la vera origine della rabbia del portoghese

La sconfitta del Milan contro la Lazio continua a far discutere anche a ore di distanza dal triplice fischio. Oltre al risultato maturato all’Olimpico, uno degli episodi più commentati riguarda la reazione di Rafael Leao al momento della sostituzione, un gesto che non è passato inosservato e che ha immediatamente acceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori.

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In campo, la situazione è stata gestita con prontezza dal capitano Mike Maignan, figura di riferimento nello spogliatoio rossonero, che si è avvicinato al compagno per riportare la calma. Anche l’allenatore Massimiliano Allegri è intervenuto per stemperare la tensione e mantenere il focus sulla partita, evitando che l’episodio degenerasse ulteriormente.

Nonostante il rapido intervento dei leader della squadra, la vicenda ha continuato a far parlare nel post partita. Nelle ore successive sono emersi retroscena e interpretazioni che hanno alimentato il confronto sul comportamento del numero 10 rossonero, aggiungendo un ulteriore elemento di discussione a una serata già complicata per il Milan.