Leboeuf: «Koulibaly? Non vada allo United, meglio il Liverpool»

Kalidou Koulibaly fa gola a molti club di Premier League: Lebouef invita il giocatore a rifiutare un passaggio al Manchester United

Frank Leboeuf ha fortemente sconsigliato a Kalidou Koulibaly di trasferirsi al Manchester United. Ecco le dichiarazioni dell’ex giocatore del Chelsea a ESPN.

«Non gli consiglierò mai di andare al Manchester United per molte ragioni. Voglio che vinca trofei. Penso che il Manchester United non sia il club di una volta. Non è pronto a vincere. Penso che al Liverpool formerebbe una coppia perfetta con Van Dijk. Oppure al PSG, con Marquinhos formerebbe una grande coppia».