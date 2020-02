Lecce Atalanta, i convocati di Liverani: ritorna Saponara

Lecce Atalanta, i convocati di Liverani: totale emergenza in attacco per i salentini. Torna a disposizione Riccardo Saponara

Fabio Liverani ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per il match di domani pomeriggio contro l’Atalanta. Totale emergenza in attacco per il Lecce.

Portieri: Gabriel, Vigorito, Chironi

Difensori: Vera, Luzioni, Paz, Donati, Rossettini, Meccariello, Calderoni, Rispoli, Dell’Orco

Centrocampisti: Petriccione, Mancosu, Shakhov, Deiola, Saponara, Majer, Barak, Tachtsidis

Attaccanti: Lapadula, Oltremarini, Rimoli