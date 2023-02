Lecce, Baroni: «Miglioriamo quotidianamente non guardiamo la classifica»

Le parole di Marco Baroni dopo il pari del Lecce contro la Roma: «Siamo una squadra giovane che gioca con coraggio, stiamo crescendo»

Marco Baroni, tecnico del Lecce, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pari contro la Roma. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «La squadra lavora per questo durante la settimana, abbiamo giocato con personalità e con idee. Devo fare i complimenti ai miei ragazzi, abbiamo messo in difficoltà la Roma riducendo loro la possibilità di entrare dentro la nostra area di rigore. Siamo una squadra giovane che gioca con coraggio, stiamo crescendo. A volte in queste gare ci vuole anche un pizzico di fortuna, magari negli ultimi venti metri qualcosina con un po’ più di qualità potevamo provare a raddoppiare. La squadra ha fatto quello che doveva fare».

GRUPPO – «La squadra pressa, con personalità, accetta il duello nonostante siano atleti diversi e ci mette tanto lavoro durante la settimana. E’ un gruppo partecipativo, vuole crescere e noi dobbiamo farlo con umiltà. Non dobbiamo perdere di vista il nostro percorso».

SALVEZZA – «Abbiamo preso dei ragazzi nuovi, è partito cambiando tantissimo con giocatori messi dentro ad inizio campionato. La mia attenzione e il mio intento è solo rivolto al miglioramento quotidiano senza guardare la classifica. Lo dico perché lo penso veramente».

BASCHIROTTO E UMTITI – «Sono due profili completamente diversi, Baschirotto lo abbiamo preso per la sua fisicità prendendo come terzino e da centrale ci ha creduto fin dall’inizio. Si è ritagliato un posto importante. Umtiti era una scommessa, ha sofferto tanto, ha lavorato tanto e devo frenarlo anche durante il lavoro. E’ un ragazzo che ha dato un impatto visivo di grande professionalità e ha aiutato tutti i giovani».