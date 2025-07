Lecce, si presenta Camarda: «Giocare in area di rigore è il mio pane quotidiano. Voglio sfruttare tutte le occasioni che potrò avere. Sul numero di maglia...»

Lecce, le parole in conferenza dell’ex Milan Francesco Camarda: «Giocare in area di rigore è il mio pane quotidiano». Le dichiarazioni

È iniziata ufficialmente l’avventura di Francesco Camarda con la maglia del Lecce. L’attaccante classe 2008, considerato uno dei talenti più promettenti del calcio italiano, è stato presentato alla stampa nella giornata odierna come nuovo rinforzo offensivo per la squadra giallorossa. Ecco alcuni passaggi importanti della conferenza dell’ex Milan:

PAROLE – «Sono un numero nove, giocare in area di rigore è il mio pane quotidiano. Sto lavorando per migliorare anche fuori dall’area. Mi considero un lavoratore, punto ogni giorno a migliorarmi e ambisco a fare sempre meglio»

LECCE E NAZIONALE – «Voglio sfruttare tutte le occasioni che potrò avere. La società mi ha dato tanta fiducia e voglio ripagarla, darò il massimo per questa piazza e per i tifosi. Il futuro dipenderà dal presente, quest’anno sono concentrato su me stesso, lavorerò tanto per migliorarmi e per la squadra, abbiamo un obiettivo e vogliamo raggiungerlo a tutti i costi»

PERCORSO – «Sentire le statistiche fa piacere, ma i numeri sono frutto del lavoro di squadra. Un attaccante ha bisogno della squadra alle sue spalle, altrimenti non sarebbe così importante. Non sento la pressione, vivo tranquillo, non cambio mai atteggiamento»

CONSIGLI PER IL LECCE – «Prima di tutto la mia famiglia, mi hanno sempre seguito, ascolto sempre i loro consigli, hanno un valore inestimabile. Mi hanno dato consigli anche altre persone, dai mister ad altri compagni. La scelta di venire a Lecce l’ho presa io, con l’aiuto del mio procuratore. Il Lecce mi ha dato tanta fiducia, hanno mostrato subito il loro interesse, questo mi ha fatto piacere e mi ha dato lo sprint per venire qua»

GIOVANI IN ITALIA – «Qui a Lecce mi trattano come un professionista quale sono. Alcuni miei coetanei magari non riescono a mettere in mostra le loro qualità perché non hanno il modo per farlo. Personalmente qui a Lecce avrò modo di farmi vedere. Qui sanno lavorare coi giovani, hanno l’età media della squadra più bassa della Serie A»

NUMERO MAGLIA – «Non l’ho ancora scelto, ne parleremo coi compagni a fine ritiro».