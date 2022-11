Lecce, Corvino: «Costruiamo con un progetto virtuoso»

Le parole di Pantaleo Corvino, dirigente del Lecce, sul progetto della squadra pugliese per rimanere in Serie A

Pantaleo Corvino, dirigente del Lecce, ha parlato in conferenza stampa allo Stadio Via del Mare per tracciare un primo bilancio su questa metà stagione.

SUL PROGETTO – «Siamo arrivati in Serie A con un percorso virtuoso che abbiamo tracciato e programmato di raggiungere, senza traccia e programmazione non si ottengono. Durante questa pandemia i club ci hanno messo tanto, noi in tutto questo periodo abbiamo fatto un salto di categoria, abbiamo messo in atto una programmazione sana in cui abbiamo posto l’obiettivo di porre le basi per un futuro importante. In questi due anni possiamo dire che fino a questo punto abbiamo un bilancio positivo».

SUL MERCATO – «Sarà in linea con la politica di oggi e quindi ancora sostenibile, noi cerchiamo di fare il meglio con quello che possiamo, noi continuiamo su questa strada difficile e ardua, ma che ci porta verso un futuro che ci da continuità. Non abbiamo bisogno di interventi esterni, noi in questi due anni e tre mesi ci abbiamo messo anima e cuore per cercare di arrivare a questo punto e questa è la strada che continueremo a percorrere».