Lecce, Liguori: «Punto importante visto le tante assenze»

Le parole del vicepresidente del Lecce Corrado Liguori sul pareggio contro il Perugia

Il vice presidente del Lecce, Corrado Liguori, ha commentato sul proprio profilo Instagram la prestazione dei giallorossi nel pareggio contro il Perugia. Ecco le sue parole:

«Partita difficile in uno stadio il cui clima non era dei migliori. Peccato perché potevamo sfruttare meglio la superiorità numerica in virtù delle diverse occasioni, due clamorose avute con Pablo e Morten. Complimenti al loro portiere e portiamo a casa un punto sicuramente utile in futuro. Non è mia abitudine parlare degli assenti, ma non poter disporre in un colpo solo Dermaku, Faragò, Strefezza, Gargiulo, Di Mariano e poi anche Gabriel, non è banale specie in un periodo in cui si gioca ogni tre giorni. Ora prendiamoci una settimana tipo, recuperiamo energie e calciatori e pensiamo al prossimo importantissimo match nel nostro stadio, davanti al nostro pubblico, anche oggi immenso»