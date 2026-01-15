Lecce, quante idee per il nuovo attacco! Ecco i tre profili nel mirino del club giallorosso

Lecce, caccia aperta al rinforzo offensivo: tre profili nel mirino per rilanciare il reparto d’attacco giallorosso

Il Lecce, dopo aver messo a segno gli arrivi di Sadik Fofana, Omri Gandelman e Oumar Ngom, continua a muoversi sul mercato alla ricerca di ulteriori rinforzi. La dirigenza giallorossa sta valutando nuove opportunità per completare la rosa in vista della seconda parte di stagione.

L’attenzione del club si è concentrata in particolare sul reparto offensivo, dove sono finiti nel mirino tre profili: Walid Cheddira, Christian Kouamé e Patrick Cutrone. L’idea è quella di aggiungere un attaccante con caratteristiche utili a dare maggiore profondità e soluzioni al gioco.

La necessità di intervenire nasce dai numeri: con appena tredici reti segnate nelle prime venti giornate, il Lecce risulta il peggior attacco della Serie A. Per questo motivo la società sta valutando con decisione un innesto in avanti, come riportato da Gianluca Di Marzio.

