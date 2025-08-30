Lecce Milan: le parole di Massimiliano Allegri dopo la vittoria in trasferta. Ecco le dichiarazioni del tecnico

Il Milan torna da Lecce con tre punti preziosi e un successo che consolida la propria posizione in classifica. Al termine della sfida, vinta dai rossoneri per 2-0 allo Stadio Via del Mare, Massimiliano Allegri, allenatore del Milan e tecnico toscano noto per la sua capacità di gestire le partite con pragmatismo e lucidità tattica, ha rilasciato le sue impressioni ai microfoni di DAZN.

LECCE-MILAN – «Non abbiamo rischiato troppo è vero, ma in diverse situazioni potevamo fare meglio. Abbiamo fatto una partita attenta, giocando corti bene. Sicuramente questo è un buon passo per questo inizio di stagione».

MODRIC – «Con Modric in campo, che è straordinario, abbiamo tenuto bene palla e campo, ma ad un certo punto bisognava variare un po’ le giocate. Nella ripresa abbiamo giocato la palla un po’ lunga e abbiamo fatto bene, è stata una bella vittoria contro un buon Lecce».

CARATTERISTICHE ATTACCANTE TIPO – «Non è questione di caratteristiche, magari potremo giocare anche senza attaccante, è questione di come si sta in campo. Santiago ha fatto bene, è da solo venti giorni con la squadra e sta trovando la condizione, lui come anche altri giocatori».

CAMBIO MODULO – «I giocatori li devo conoscere bene, abbiamo fatto un pre campionato a giocare in un modo ma non vuol dire che cambiamo modo di giocare, è un discorso più ampio, io devo fare le scelte in base alle qualità dei miei ragazzi».

MERCATO – «La società sta facendo bene e lavorando per portare giocatori importanti, perchè qui devono arrivare giocatori importanti. Noi lavoriamo per fare il nostro meglio».

Con questa vittoria, il Milan rilancia la propria candidatura per le posizioni di vertice, mentre il Lecce dovrà lavorare per ritrovare punti e fiducia. La prestazione rossonera, unita alle parole del proprio allenatore, lancia un messaggio chiaro: la corsa allo scudetto è ancora viva.