La Lega Pro non salva il Catania, Ghirelli: «Nostro intervento contro regole». Le parole del presidente della Serie C

Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ha parlato a Sky Sport della situazione in cui versa il Catania.

SITUAZIONE CATANIA – «Se la partita si chiuderà entro stasera? il dominus è il tribunale, mi auguro che si abbia la consapevolezza dei problemi che si abbiano di fronte. Provo un dolore profondo per i tifosi del Catania, in qualunque partire della Sicilia o del mondo si trovino. Tutto questo è il risultato di un percorso di seria responsabilità in cui molti non hanno mantenuto e rispettato gli impegni impresi.Mancano tre giornate, da parte nostra vi è la constatazione che si tratta di una crisi lunghissima. È evidente che questa situazione si riflette sulla classifica»

MANCATO INTERVENTO – «Tenuto altresì conto che ogni intervento finanziario straordinario da parte della Lega Pro potrebbe essere disposto solo in ‘parità di sistema’ (e quindi a beneficio di ogni singolo club associato), si ritiene di non poter accedere all’ipotesi di erogazione di un contributo. Se avessimo acconsentito a tale richiesta avremmo operato una disparità di trattamento nei confronti degli altri club alterando la regolarità del Campionato»