Leiva sempre più biancoceleste: futuro da dirigente per lui

Sono bastati pochi mesi a Lucas Leiva per conquistare la Lazio: la società sta pensando al rinnovo con la proposta di un futuro da dirigente

È stato senz’altro il miglior acquisto della scorsa sessione di mercato. Arrivato alla Lazio dopo 10 anni di Liverpool, Lucas Leiva non è solo riuscito ad imporsi come titolare di centrocampo e a sostituire al meglio Lucas Biglia; il brasiliano, in pochissimo tempo, è diventato un leader dello spogliatoio, guidando e trascinando la squadra soprattutto dal punto di vista emotivo. C’è chi giura che uno così, a Formello, non lo avevano mai visto.

Per questo motivo Lucas Leiva non si tocca. L’amico Steven Gerrard lo ha chiamato con sè ai Glasgow Rangers, la Lazio ha bloccato subito ogni possibile discorso. Non è disposta a trattare la cessione. Per evitare scomode situazioni, la società biancoceleste si è già mossa per ragionare la proposta di un prolungamento del contratto (per il momento in scadenza nel 2020). Il calciatore è da blindare al più presto, ma c’è di più: Lotito e Tare prospettano per lui un futuro all’interno della dirigenza. Un profilo internazionale di tutto rispetto, un punto di riferimento in grando di portare grande visibilità al club capitolino. Sarebbe la rivincita dopo il caso Miroslav Klose.