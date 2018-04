Leiva non dimentica gli anni ad Anfield: «Stasera forza Liverpool e al ritorno sarò all’Olimpico»

Lucas Leiva, ex centrocampista del Liverpool ora in forza alla Lazio, ha detto la sua sulla semifinale tra i Reds e la Roma: «I laziali non vogliono i giallorossi in finale»

Intervistato dal sito ufficiale del Liverpool, Lucas Leiva non dimentica gli anni ad esultare sotto la Kop e rivela, come se ci fossero dubbi, per chi farà il tifo stasera: «Quella di stasera sarà sicuramente una bella serata di calcio e una grande esperienza per i giocatori che la vivranno da protagonisti. È una semifinale, un big match. Ovviamente tiferò Liverpool. Sto pensando di assistere alla partita di ritorno dagli spalti dell’Olimpico, alla fine spero di riuscire ad andare e magari di portare con me qualche amico o mio figlio. In famiglia seguiamo sempre il Liverpool, guardiamo ogni partita e speriamo che possa arrivare in finale».

La città di Roma è divisa come forse non lo è masi stata prima. Da una parte i romanisti che sperano, dall’altra i laziali preoccupati. Leiva: «Gran parte della città tiferà per i Reds. I tifosi biancocelesti però non hanno alcuna voglia di vedere i loro storici rivali arrivare in finale di Champions. L’altra parte dei Roma invece è davvero eccitata, quindi sarà sicuramente una semifinale emozionante. Sono sicuro che il Liverpool abbia tutti gli strumenti per arrivare alla vittoria».