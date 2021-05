PSG, Leonardo: «Siamo molto contenti di Pochettino. Tuchel? Le cose cambiano...»

Leonardo ha parlato del futuro del Psg e del tecnico Pochettino dopo la vittoria in finale di Champions League del Chelsea

Il direttore sportivo del Psg Leonardo ha commentato la vittoria della Champions League dell’ex tecnico Tomas Tuchel. Ecco le sue parole rilasciate a Canal +:

«Pochettino ha due anni di contratto con noi, siamo molto contenti di lui. Come ho vissuto la vittoria di Tuchel in Coppa? Sono cose che succedono. Questo è il calcio, le cose cambiano. Questi cicli vanno e vengono. Sono contento anche per Thiago Silva, è fantastico vederlo felice anche se si è infortunato»