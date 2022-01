Lewandowski: «Non so perché Messi sia arrabbiato con me...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’attaccante del Bayern Monaco Lewandowski ha parlato del mancato voto nei suoi confronti da parte di Messi per il FIFA The Best

Robert Lewandowski, bomber del Bayern Monaco, in una intervista alla Bild ha parlato anche del mancato voto nei suoi confronti da parte di Lionel Messi per il FIFA The Best.

LE PAROLE – «Come mai Messi ha votato così e se sono arrabbiato con lui dopo il discorso al Pallone d’Oro? La domanda dovreste porla a lui. Personalmente non ho fatto nulla di male perché possa essere arrabbiato con me. A livello sportivo la cosa è diversa, ma a livello privato non ha motivo di avercela con me. È stata una sua decisione, la rispetto. Anche se non è dalla mia parte non ho nulla da dire di negativo nei suoi confronti o per arrabbiarmi».