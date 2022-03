Lewandowski: «Il mondo ammira la Polonia per gli aiuti all’Ucraina». Le parole del centravanti del Bayern

Robert Lewandowski ha parlato dal ritiro della Nazionale polacca.

POLONIA – «Il mondo ammira il modo in cui stiamo aiutando gli ucraini. Mille grazie a tutti coloro che si stanno dando da fare. Persone da tutto il mondo si sono congratulate per la solidarietà mostrata dal mio popolo».

PLAYOFF MONDIALE – «Penso che sia un momento difficile non solo per me, ma per tutti. Siamo atleti e l’aspetto sportivo è importante, la finale di martedì è la cosa più importante. Abbiamo un nuovo staff tecnico, un nuovo allenatore ma conosciamo il nostro potenziale, tutto dipenderà da noi».