Messi sull’addio: «Ci sono regole da rispettare. Nulla da dire a Tebas»

Nel corso della conferenza stampa di addio al Barcellona, Lionel Messi ha avuto modo di parlare anche di Tebas: le sue parole

Lionel Messi torna a parlare del suo addio al Barcellona nella conferenza stampa convocata nella mattinata di oggi. Il fenomeno argentino non ha rinnovato il proprio contratto con i blaugrana anche a causa di alcune limitazioni imposte dalla Liga. In merito a questo argomento il numero 10 ha dichiarato:

«L’unica cosa che posso dire e che ci sono delle regole da rispettare. Non ho nulla da dire a Tebas. Quando ci siamo incrociati in passato abbiamo sempre avuto conversazioni cordiali. Non ho alcun problema con lui».