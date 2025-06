Lionel Messi e un evento che non ha mai vissuto. Ecco cosa succederà di assolutamente inedito in Psg Inter Miami al fuoriclasse argentino - Calcio News 24

Lionel Messi e quello che è stato fino ad ora il suo rendimento al Mondiale per Club. La situazione attuale

Atlanta, ottavi di finale del Mondiale per Club. Da una parte l’Inter Miami, dall’altra il Paris Saint-Germain. Non è solo uno scontro tra due superpotenze del calcio mondiale, ma un appuntamento con il destino per Lionel Messi, che per la prima volta nella sua carriera affronterà da avversario una delle sue ex squadre in una partita ufficiale. Una serata carica di emozioni, ricordi e storie che si intrecciano, a partire dal cammino che ha portato i due club a questo storico incrocio.