Lipsia, Tedesco: «L’Atalanta è intensa e aggressiva, pericolosa fuori casa»

Domenico Tedesco ha parlato in conferenza in vista del quarto di finale di Europa League che lo vedrà affrontare l’Atalanta di Gasperini. Ecco le sue parole.

ATALANTA – «Sono molto intensi, molto aggressivi, e sono estremamente forti fuori casa. Fuori casa sono terzi in campionato, invece a Bergamo sono tredicesimi. Non dobbiamo essere troppo affamati, dobbiamo aspettare e avere pazienza. Hanno tantissima fisicità in campo, hanno perso con il Napoli ma hanno fatto una bella partita, soprattutto nel secondo tempo, li hanno schiacciati nella propria area. In Europa League è un’altra Atalanta, hanno battuto due volte il Leverkusen, hanno fatto bene in Champions, a Manchester erano 2-0».

IL SUO RAPPORTO CON L’ITALIA – «sono cresciuto qui, sono arrivato in Germania all’età di tre anni e non ho mai avuto l’opportunità di vivere in Italia. Però sono contento di essere qua, di avere avuto quest’opportunità di allenare in Germania. Seguo da sempre il calcio italiano, ma non so cosa possono imparare dal tedesco. È un po’ diverso, gli stadi sono più vecchi, ma si sente che qui si respira calcio. I calciatori sono molto forti tecnicamente, sbagliano pochi passaggi. Ho visto 6-7 partite dall’Atalanta, sono andato da Allegri con la Juventus».