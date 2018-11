Le polemiche tra Fabrizio Corona e la showgirl Ilary Blasi proseguono dopo che l’ex paparazzo ha pubblicato una foto con la maglia di Totti

Non si placa la polemica tra Corona e i tifosi della Roma. Dopo la sfuriata con Ilary Blasi, che aveva già suscitato parecchi dissidi, l’ex paparazzo aveva rincarato la dose indossando la maglia della Lazio. Una frecciata dura e cruda verso la showgirl e il marito Francesco Totti, indirettamente coinvolto nella vicenda. Per cercare di placare la situazione, Corona aveva dichiarato qualche settimana fa: «Non dovevo insultare Totti». Per ribadire l’intenzione, ieri ha pubblicato una foto su Instagram con la maglia del capitano in occasione di una serata a Como. Ma il gesto è stato tutt’altro che pacificatore, e anzi i tifosi giallorossi si sono scagliati sul vip colpevole di non essere all’altezza di indossare la maglia della leggenda romana.