Liverpool sconfitto dal Galatasaray, Carragher durissimo: «Non gioca a calcio ma a cricket». La critica dell’ex bandiera dei Reds

Due sconfitte consecutive, contro Crystal Palace e Galatasaray, e il castello del Liverpool di Arne Slot inizia a scricchiolare. Dopo un avvio di stagione perfetto, i Reds sono incappati in un doppio passo falso che ha fatto suonare il primo, vero campanello d’allarme. A lanciare l’offensiva più dura è una bandiera del club, Jamie Carragher, che nel suo intervento a CBS Sports non ha usato mezzi termini per definire il momento della sua ex squadra: un “caos totale”.

L’ex difensore accusa il tecnico Slot di aver perso l’equilibrio e la solidità della scorsa stagione, trasformando il Liverpool in una squadra senza controllo. «Oggi il Liverpool non gioca a calcio, ma a basket. Si va da una parte all’altra del campo senza controllo: una grande squadra non può permetterselo».

Carragher ha poi individuato uno dei principali problemi nel rendimento del colpo estivo da oltre 100 milioni di sterline, Florian Wirtz, arrivando a chiederne l’esclusione. «Non è in forma, sembra fuori contesto. È giovane e avrà tempo per crescere, ma per ora andrebbe lasciato fuori: il Liverpool deve ritrovare certezze e tornare alla compattezza dello scorso anno. In questo momento è un disastro».

Secondo l’opinionista, le crepe nel sistema di Slot erano visibili anche durante la striscia di vittorie iniziale. I risultati, a suo dire, mascheravano una fragilità che prima o poi sarebbe emersa. «Non è questione di risultati, ma di come si gioca. I segnali si vedevano dall’inizio — il Liverpool ha rischiato grosso anche contro il Newcastle, che era in dieci. E contro il Palace ha concesso troppe occasioni, più di qualunque altra squadra in Premier».

La conclusione di Carragher è un monito e un’investitura: il crollo era prevedibile e ora tocca all’allenatore trovare una soluzione. «Quello che è successo non mi sorprende. Slot deve sistemare la situazione».

La prima occasione per rispondere a queste feroci critiche arriverà già sabato, nel big match di Premier League contro il Chelsea.