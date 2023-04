Liverpool, Klopp: «Bellingham? È come una Ferrari, ma…»

Le parole di Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, in merito al possibile acquisto in estate di Jude Bellingham

Jurgen Klopp ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida del Liverpool contro il Leeds.

PAROLE – «Bellingham? Non ho niente da dire al riguardo. Non si tratta di lui, ma non capisco mai perché parliamo di cose che non possiamo avere. Non possiamo comprare sei giocatori in un’estate ognuno da 100 milioni di sterline. Devi capire cosa puoi fare e poi lavorarci sopra. Questo è il nostro lavoro. Non siamo bambini… Quando a un bambino di 5 anni chiedi cosa vuole per Natale e ti dice una Ferrari diresti che è troppo costosa e non puoi guidarla. Se questo ragazzo fosse davvero infelice perché non ha avuto una Ferrari, sarebbe una vita davvero triste. Facciamo di tutto per ottenere ciò di cui abbiamo bisogno e ciò che vogliamo, ma ci sono momenti in cui dobbiamo accettare e farci da parte».