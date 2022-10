Liverpool, Klopp: «Il Napoli ha la possibilità di arrivare in finale di Champions»

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions con il Napoli

NAPOLI – «Se giocano come stanno facendo hanno possibilità di arrivare in finale. Non penso che abbiano copiato il nostro stile, Spalletti ha molta esperienza ed ha creato un gruppo che lavora ad un livello elevato, eccezionale. In difesa però giocano un calcio differente, però hanno energia e intensità. È una squadra che ci piace guardare».

PARTITA – «Amo il calcio, mi piace tantissimo quello che stanno facendo. Da quando li abbiamo affrontati ho visto diverse gare loro e giocano bene, non c’è niente da dire. Però non ho paura, rispetto quello che stanno facendo e Spalletti rispetta noi. Quando vinci così tante gare non sai mai come sarà la prestazione nella partita successiva, non vedo l’ora di giocare questa gara».

MOMENTO – «Non possiamo pensare a quello che succederà tra qualche mese, giochiamo contro il Napoli adesso. Dobbiamo giocare una gara alla volta e sperare di riavere dopo il Mondiale tutti i giocatori sani. Non si può pensare di risolvere tutti i problemi in una solo gara, dobbiamo trovare continuità. Non si possono risolvere i problemi schioccando le dita, bisogna pensare anche al valore degli avversari».