Liverpool, Klopp: «Inter forte, Barella sarà rimpiazzato con dovere»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato ai microfoni di Prime Video prima del match contro l’Inter: le dichiarazioni

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato ai microfoni di Prime Video prima del match contro l’Inter. Le sue parole:

ASSENZA BARELLA – «Barella è un giocatore chiave per loro, non averlo chiaramente non è positivo per l’Inter, ma non riesco a vedere un grosso vantaggio per noi. Probabilmente il suo sostituto sarà Vidal, ha esperienza, un metro e ottanta di esperienza… Ha giocato in tutto il mondo, in tanti club ai massimi livelli quindi è nato per questo tipo di partite».

INTER – «Ci attenderà un’Inter in grande forma, in un buon momento, loro in campionato sono ovviamente… Si non sono più primi perché hanno giocato due partite difficili con Milan e Napoli, due dirette rivali, ma sono lì ad un passo, hanno una partita da recuperare e sono forse i principali favoriti alla vittoria del campionato quindi, mi aspetto una squadra davvero molto forte».