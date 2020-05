Liverpool, Mané: oltre ai gol, è fondamentale l’intensità del senegalese

Oltre ai numerosi gol, Mané è fondamentale per la fase di non possesso. Ha un’intensità fuori dal comune

Dopo Salah, Mané il giocatore del Liverpool con più gol segnati in Premier League, ben 14. Oltre che per il contributo in fase offensiva, il tridente dei Reds si distingue per un’intensità incredibile senza palla. Fanno un lavoro cruciale nel pressing: sanno sia aggredire l’avversario che coprire gli spazi, indirizzando le soluzioni di passaggio.

Un dato significativo. Mané è uno degli attaccanti (comprendendo anche le ali) della Premier con più contrasti riusciti: 1.7 tackle vinti per 90′. Una statistica che fotografa bene la sua intensità.