Altro indizio che il centrocampista tedesco, in scadenza a giugno, lascerà i Reds: Juve pronta ad accoglierlo

Nonostante la semifinale contro la Roma da disputare tra meno di una settimana, il Liverpool pensa già alla prossima stagione. Sono state svelate quest’oggi le nuove maglie per la stagione 2018/2019. Per l’occasione c’erano tra i testimonial: Salah, Firmino, Mané e Hernderson, Karius e van Djik. Spicca l’assenza di Emre Can. Un altro chiaro indizio che il centrocampista tedesco, in scadenza di contratto e attualmente infortunato, difficilmente rinnoverà con i Reds e lascerà Anfield a fine stagione. La Juve continua ad attendere un segnale positivo dal giocatore e dal suo entourage.