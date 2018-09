Liverpool-PSG: formazioni ufficiali e partita in diretta live – Champions League 2018/2019

Liverpool-PSG, 1ª giornata gruppo C Champions League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Questa sera alle ore 21, Liverpool e PSG si affronteranno sul campo di Anfield nella prima giornata del Gruppo C di Champions League. Il Girone C si preannuncia essere di ferro in quanto, oltre ai vicecampioni d’Europa del Liverpool, vi fanno parte anche i campioni di Francia del Paris Saint-Germain nonché i vicecampioni d’Italia, ovvero il Napoli. A chiudere il gruppo troviamo la Stella Rossa di Belgrado che stasera sarà impegnata in casa proprio contro i partenopei.

Per il Liverpool un ottimo inizio di stagione in Premier fino a questo momento: 15 punti in 5 giornate e vetta della classifica insieme al sorprendente Chelsea di Sarri. Buono anche l’inizio dei francesi che in Ligue 1 sono già in testa alla classifica con 15 punti su 5 gare disputate. 17 i gol fatti dal PSG in campionato (miglior attacco); 11 quelli segnati dal Liverpool. 4 i gol subiti dal PSG e solamente 2 quelli presi dal Liverpool (miglior difesa del campionato). Insomma miglior attacco e miglior difesa si affronteranno stasera in una gara che ha tutte le carte in regola per regalare spettacolo ed emozioni.

Liverpool-PSG: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 21

Liverpool-PSG: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Liverpool-PSG: probabili formazioni e pre-partita

Diversi i ballottaggi nelle formazioni che scenderanno dal 1’ minuto nella partita delle ore 21. Entrambe gli allenatori optano per il loro collaudato 4-3-3. Nella squadra di Klopp, confermati difesa e centrocampo che vedranno partire dall’inizio Allison in porta, Alexander-Arnold, Gomez Van Dijk e Robertson a coprire la difesa, e Milner, Wijnaldum e Keita a centrocampo. Nel reparto avanzato partiranno dal primo minuto Salah e Manè, mentre Firmino, complice un problema all’occhio, potrebbe finire in panchina e lasciare spazio ad uno tra Shaqiri e Sturridge.

LIVERPOOL (4-3-3): Allison; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Milner, Wijnaldum, Keita; Salah, Firmino, Mané. Allenatore: Jurgen Klopp

Per quanto riguarda i francesi, non ci saranno nel 4-3-3 titolare Buffon e Verratti, entrambi squalificati. In porta spazio quindi ad Areola, mentre a centrocampo sembra esser confermato il solo Rabiot. Ad affiancarlo ci saranno o Marquinhos e Di Maria oppure Draxler e Diarra. Più probabile l’impiego dei primi due. Confermata la difesa con Silva, Kimpembe e Bernat, ma attenzione a Silva che risente di un problema alla coscia. In attacco Mbappe, Cavani e Neymar.

PARIS SAINT-GERMAIN (4-3-3): Areola; Meunier, Silva, Kimpembe, Bernat; Marquinhos, Rabiot, Di Maria; Mbappe, Cavani, Neymar. Allenatore: Thomas Tuchel

Liverpool-PSG: i precedenti del match

La sfida tra Liverpool e Paris Saint Germain in programma questa sera alle ore 21 è a tutti gli effetti una gara inedita per questa competizione. Non si registrano infatti precedenti tra le due squadre in Champions League. Tuttavia, esiste un unico caso in cui Liverpool e Psg si sono affrontate in una competizione targata UEFA. Stiamo parlando della della vecchia Coppa delle Coppe UEFA, torneo fondato nel 1960, ma soppresso il 6 ottobre 1998 in seguito all’allargamento delle partecipanti alla Champions League.

Era la stagione 1996/97 quando Liverpool e Paris Saint Germain parteciparono all Coppa delle Coppe. Gli inglesi presero parte alla competizione dopo esser stati finalisti della FA Cup 1995/96, vinta dal Manchester United, mentre i francesi vi presero parte in quanto vincitori della Coppa delle Coppe 1995/96. Le due squadre arrivarono fino alle semifinali quando si affrontarono in un match di andata e ritorno. Nel doppio confronto ebbero la meglio i francesi grazie al 3-0 dell’andata, ma nel campo di Anfield, il 24 aprile 1997, la partita tra Liverpool e Psg si concluse con un netto 2-0 per i padroni di casa.

Liverpool-PSG: l’arbitro del match

Gara dal sapore turco quella che vedrà affrontarsi stasera Liverpool e PSG sul campo di Anfield. Per la sfida è infatti stato scelto il turco Cüneyt Çakır, arbitro nato ad Istanbul il 23 novembre del 1976. E’ laureato in economia aziendale, ha lavorato nel settore delle assicurazioni e deve l’inizio della sua carriera arbitrale al padre. Il classe ’76 sarà affiancato dai connazionali Bahattin Duran e Tarik Ongun. Questa terza arbitrale è molto cara alla Nazionale Italiana in quanto è stessa che ha diretto la sfida degli ottavi di finale di EURO 2016 tra Italia e Spagna, gara che finì per 2-0. Il 27 giugno 2016 non erano tuttavia presenti il quarto uomo, Mustafa Emre Eyisoy, e nemmeno gli arbitri addizionali Hüseyin Göçek e Barış Şimşek che, tutti di nazionalità turca, aiuteranno il direttore di gara nella partita di Champions.

I francesi hanno già incontrato in due occasioni l’arbitro Cakir: nella sfida dei gironi di Champions del 5 dicembre dell’anno scorso tra Bayern Monaco e PSG, finita per 3-1, e agli ottavi di finale di Champions del 17 febbraio 2015 tra PSG e Chelsea, finita per 1-1. Dall’altra parte gli inglesi hanno incontrato l’arbitro turco in una sola occasione, ovvero nei quarti di finale di Europa League del 2016 quando il Liverpool battè per 4-3 i tedeschi del Borussia Dortmund.

Liverpool-PSG Streaming: dove vederla in tv

Liverpool-PSG sarà trasmessa a partire dalle ore 21 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Football (canale 203 dello Sky Box, in HD 242), Sky Calcio 2 (canale 253 dello Sky Box, anche in HD) e in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV.