Sarà Felix Brych l’arbitro di Liverpool-Roma, semiifnale di andata della Champions League, in programma martedì sera ad Anfield. Per il direttore di gara tedesco, che prenderà parte alla rassegna russa, sarà la seconda apparizione stagione nello stadio dei Reds dopo quella fatta all’inizio del mese in occasione dell’andata dei quarti di finale tra la squadra di Klopp e il Manchester City. In stagione, inoltre, l’avvocato ha diretto il Liverpool anche durante la fase a gironi, nella trasferta degli inglesi sul campo del Siviglia terminata col punteggio di 3-3. Un solo precedente invece per i giallorossi con il fischietto tedesco: Cska Mosca-Roma 1-1 nei gironi della Champions League 2014-2015.

Il nome del tedesco suscita brutti ricordi ai tifosi bianconeri che proprio con Brych hanno perso la finale di Champions League contro il Real Madrid a Cardiff. Speriamo che il fischietto tedesco porti maggior fortuna ai giallorossi.