Liverpool-Roma si avvicina e van Dijk spende belle parole per Dzeko e compagni: la conferenza stampa dell’olandese prima della Champions League

Liverpool-Roma è la partita delle partite. In Champions League c’è fermento, a Roma ancor di più. A Liverpool non sono da meno, l’attesa è spasmodica e Edin Dzeko può far paura ai Reds. Non a Virgil van Dijk, che in conferenza stampa è parso molto sicuro di sé. Ha raccontato un simpatico aneddoto sulla Roma e sulla vittoria giallorossa contro il Barcellona ai quarti e ha parlato anche di Dzeko e non solo. Van Dijk è pronto per la supersfida di domani.

«Non ho mai giocato contro Dzeko, ma tutti conoscono come ha giocato contro il Barcellona. Non potevo credere al risultato della Roma, ero in festa coi miei compagni e mi ha sorpreso sapere che avevano eliminato i blaugrana. Sono un ottimo team, sappiamo che hanno molta qualità ma non ho paura. Giochiamo in modo diverso da loro, siamo pronti a affrontarli» è quanto ha detto van Dijk oggi in conferenza stampa. Oltre al difensore olandese ha parlato anche Jurgen Klopp e pure il tecnico tedesco ha riconosciuto i grandi meriti della Roma.

